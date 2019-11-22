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Sarıyer'de silahlı kavga: 1 yaralı

Sarıyer’de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sarıyer'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili kaçan 3 şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.


İddiaya göre, akşam saatlerinde Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Latif Sokak'ta 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi yanında getirdiği tabanca ile bir kişiyi silahla yaraladı. Yaralanan şahıs kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli 3 kişi ise kaçarak kayıplara karıştı. Yaralıyı gören ekipler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralanan şahsı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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