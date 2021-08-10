İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sarıyer'de su alan tekneden 8 kişi kurtarıldı

İstanbul Sarıyer’de karaya oturarak su alan tekneden 2’si çocuk 8 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul Sarıyer'de karaya oturarak su alan tekneden 2'si çocuk 8 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.



Sarıyer Rumeli Kavağı'ndaki Altınkum Özel Eğitim Merkez Komutanlığı Sahilinde Cabir K. yönetimindeki Liman Kuruçeşme adlı tekne, gezinti sırasında sahilde karaya oturarak batmaya başladı. Sahilde bulunan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yatta bulunan 2'si çocuk 8 kişiyi kurtararak kıyıya çıkarttı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.