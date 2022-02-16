Sarıyer'de ticari araç takla attı: 1 yaralı

Sarıyer'de yokuş aşağı yolda süratli bir şekilde gelen ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza sonucu takla atan araç sürücünün ağır yaralandığı öğrenildi.

Olay, Sarıyer Büyükdere Mahallesi Nazarlık Dere Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 34 CUM 672 plakalı Fiat Doblo markalı Yusuf Uçar yönetimindeki araç, yokuş aşağı yolda süratli bir şekilde ilerledi. Edinilen bilgiye göre bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, önce park halindeki otomobile vurdu daha sonrasında duvara çarparak kayan otomobil takla atarak durabildi. Çevrede oturan vatandaşlar durumu hemen acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı halde bulunan Yusuf Uçar'ı araçtan çıkardı. İlk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştiren sağlık ekipleri durumunun ağır olduğu belirtilen yaralıyı hastaneye kaldırdı.

“Kimse hızlı gelmesin”

Çevrede oturan vatandaşlardan Arife Doğan: “Fren sesine geldim, salonda oturuyordum. Camdan baktığımda hızla geliyordu, önce arabaya vurdu ardından duvara çarparak kaydı bir takla attı öbürüne vurdu. Baya hızlı geliyordu, çocuğa bir şey olmasın ama kimse hızlı gelmesin buradan” dedi.