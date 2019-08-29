Sarıyer'de trafik kazası: 5 yaralı

İSTANBUL (İHA) – Sarıyer'de bir aracın çarptığı otomobil yol kenarındaki demirlere vurarak dururken, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, 20.30 sıralarında Sarıyer ilçesi Derbent Mahallesi Büyükdere Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ozan Kağan K. idaresindeki 34 HR 2563 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Murat Ç. yönetimindeki 34 BK 1026 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Murat Ç. idaresindeki otomobil yol kenarındaki kaldırımı aşarak demirlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Murat Ç. ile birlikte otomobilde bulunan Bediha A., Vedat T., Mustafa A. ve Murat Ü. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazadan dolayı kısa süre Beşiktaş istikametinde trafikte yoğunluk oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.