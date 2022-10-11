Sarıyer'de Vadistanbul'da hırsızlık kamerada: Çantayı hırkasıyla kamufle edip çaldı

Sarıyer'deki Vadistanbul isimli AVM'nin oyun alanına çocuklarını götüren turist kadın, hırsızların hedefi oldu. Turistin bebek arabasındaki çantası, 2 genç kız tarafından çalındı. Çantayı hırkayla kamufle ederek çalan şüpheliler kısa süre sonra yakalanırken, hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

Olay, 4 Eylül'de Sarıyer'deki Vadistanbul isimli AVM'de saat 16.30'da meydana geldi. Yathrıb Basheer Mohamed Aboulelah isimli kadın, çocuğuyla birlikte alışveriş merkezine geldi. Orada bir süre gezen kadın turist, daha sonra çocuğunu oyun parkına götürdü, bebek arabasını da kenara bıraktı. Bu sırada harekete geçen iki genç kızdan biri, bebek arabasının yanına yaklaşarak oradaki banka oturdu.

Çantayı hırkasıyla kamufle edip çaldı

Kısa sürede sonra kızın suç ortağı da aynı banka oturdu. Ardından hırsız, bebek arabasında asılı olan çantayı alıp hırkayla kamufle etti. İçerisinde 1 kulaklık, 5 pasaport, 5 cep telefonu, 3 bin 200 lira olan çantayı çalan iki genç kız oradan uzaklaştı. Çantasının çalındığını fark eden kadın turist, polis ekiplerine giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelileri kısa süre içinde yakaladı.