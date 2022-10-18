Sarıyer'de yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetim

Sarıyer'deki alışveriş merkezlerinin çevresinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde kafelerde oturan şüpheli şahısların kimliklerine bakıldı, şüpheli araçlar ise durdurularak arandı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde Sarıyer'deki alışveriş merkezlerinin çevresinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim esnasında çevredeki kafelerde oturan şahısların kimliklerine bakıldı ve yoldaki araçlar da durdurularak tek tek incelendi. Denetimde durdurulan motosikletlilerin de belgelerine bakıldı. Öte yandan denetimlerde olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.