Sarıyer'de yakalanan çete liderinin kaldığı ev, havadan görüntülendi

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı ve adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan Sırp çete lideri Zeljko Bojanic, Sarıyer'deki bir villada yakalanmıştı. Sırp çete liderinin bahçeye bir şey gömdüğü iddiası üzerine villanın bahçesinde karış karış yapılan kazı çalışması, havadan görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı, adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in 2 Kasım günü kaldığı villanın bahçesine bir şey gömdüğü ihbarını alması üzerine Sarıyer ilçesi Zekeriyaköy Mahallesi'nde bulunan adreste kazı çalışması başlatmıştı. Zeljko Bojanic'in yakalandığı öğrenilirken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada herhangi bir bulguya rastlanılmadığı duyurulmuştu.

Çete liderinin evi havadan görüntülendi

Yakalanan çete lideri Bojanic'in kaldığı ev, dron ile görüntülendi. Görüntülerde, bir şahsın kazı çalışması yaptığı anlaşılıyor.