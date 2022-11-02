Sarıyer'deki tırın çarptığı motosikletli kurye hayatını kaybetti

İSTANBUL (İHA) – Sarıyer'de motosikletli kurye, nişasta taşıyan tıra çarptı. Feci kaza sonrasına tırın altında kalan motosikletli kurye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa'da bulunan Huzur Okullar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Yıldırım(41) yönetimindeki 09 AEU 514 plakalı motosiklet, Şerif B., yönetimindeki 34 NK 3632 plakalı tıra çarptı. Tır sürücüsünün sağa dönüş yapacağı esnada meydana gelen kazada motosikletli kurye direksiyonu kaybederek tırın altına girdi. Tırın altında kalan motosikletli kurye ağır yaralandı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motosikletli kurye Ayhan Yıldırım ambulans ile Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 41 yaşındaki kurye, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri tır sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgisi incelemesi sürüyor.