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Sarıyer'in köklü takımlarından Yenimahalle Spor'da hedef BAL'a çıkmak

İstanbul Süper Amatör Lig ekiplerinden Yenimahalle Spor Başkanı Emre Yaldız, play-off grubunu ilk ikide bitirmek istediklerini vurguladı.


İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta mücadelede eden Sarıyer'in köklü takımlarından Yenimahalle Spor'da Başkan Emre Yaldız, yaptığı açıklamada, "Biz 3 sezon önce parolamız 'Her sene bir üst lige, sonunda Bölgesel Amatör Lig'e' sloganıyla çıktığımız bu yolda tek yürek olduk. Yönetimden, futbolcusuna malzemecisinden teknik ekibe kadar hepimiz play-off maçlarına tek yürek olarak hazırız. Seneye Sarıyer'imizi BAL'da temsil edecek takım olmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağımıza söz veriyoruz. Ligde gösterdiği başarılı mücadeleyi play-off turunda da sergilemek amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Yenimahalle ilk ikiye girmesi haline önümüzdeki sezon Sarıyer'i Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek" diye konuştu.

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