Şarkıcı Berkay: “Bu bir kinayedir, şakadır, fazla ciddiye almayın”

Bu bir kinayedir, şakadır. Bunu çok fazla ciddiye almayın” dedi.

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmada Arda Turan 300 bin euro aylık geliri olduğunu söylerken, Berkay ise aylık gelirinin bin TL olduğunu söyledi. Duruşmada söylediği aylık gelirine ilişkin tepki almaya devam eden Berkay, sosyal medya hesabından tekrar bir açıklama yaparak, “Bu bir kinayedir, şakadır" dedi. Berkay açıklamasında, “Bizim aylık kazancımızı zaten bilmesi gerek kurumlar biliyor. Ben sadece insanların sahip olduklarını böyle böbürlenerek söylemelerinden dolayı orada rahatsız oldum ve kinaye yaptım. Sanık koltuğunda yargılanan birinin 300 bin euro kazanıyorum demesine ben de bin lira kazanıyorum dedim. Yani o kinaye yapılarak söylenmiş bir şeydi. Zaten mahkemede de herkes bunun farkına vardı. İnsanların sahip oldukları şeyleri böyle böbürlenerek anlatmaları ya da söylemelerinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yanlış anlaşılmaya vasile verdiğim için özür dilerim. Bu bir kinayedir, şakadır. Bunu çok fazla ciddiye almayın” dedi.