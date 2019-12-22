?ark?c? Ceylan'?n ye?eni son yolculu?una u?urland?

Pankreas iltihab? nedeniyle tedavi g?rd??? hastanede hayat?n? kaybeden ?nl? ?ark?c? Ceylan'?n ye?eni Nazl?can Arkan, son yolculu?una u?urland?. Cenaze t?reninde Ceylan'? dostlar? ve sanat camias?ndan arkada?lar? yaln?z b?rakmazken, ?nl? ?ark?c? ye?enin tabutuna sar?larak uzun s?re g?zya?? d?kt?.

Pankreas iltihab? nedeniyle tedavi g?rd??? hastanede hayat?n? kaybeden ?nl? sanat?? Ceylan'?n ye?eni Nazl?can Arkan i?in cenaze t?reni d?zenlendi. ??le namaz?n? m?teakiben B?y?k?ekmece Kuba Camii'nde d?zenlen t?rende Ceylan'? sanat?? dostlar? Ali?an, Berdan Mardini ve ?yk? Serter gibi ?nl? isimler ve sanat camias?ndan dostlar? yaln?z b?rakmad?. Bir d?nem moda yar??mas?na kat?larak ad?ndan s?z ettiren Nazl?can Arkan sevenlerini yasa bo?du. Ayakta durmakta g??l?k ?eken Ceylan, tabuta sar?larak uzun s?re a?lad?. Al?nan helalli?in ard?ndan Arkan'?n cenazesi B?y?k?ekmece Yeni Merkez Mezarl???'na defnedildi.