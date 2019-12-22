İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

?ark?c? Ceylan'?n ye?eni son yolculu?una u?urland?

Pankreas iltihab? nedeniyle tedavi g?rd??? hastanede hayat?n? kaybeden ?nl? ?ark?c? Ceylan’?n ye?eni Nazl?can Arkan, son yolculu?una u?urland?.

Pankreas iltihab? nedeniyle tedavi g?rd??? hastanede hayat?n? kaybeden ?nl? ?ark?c? Ceylan'?n ye?eni Nazl?can Arkan, son yolculu?una u?urland?. Cenaze t?reninde Ceylan'? dostlar? ve sanat camias?ndan arkada?lar? yaln?z b?rakmazken, ?nl? ?ark?c? ye?enin tabutuna sar?larak uzun s?re g?zya?? d?kt?.


Pankreas iltihab? nedeniyle tedavi g?rd??? hastanede hayat?n? kaybeden ?nl? sanat?? Ceylan'?n ye?eni Nazl?can Arkan i?in cenaze t?reni d?zenlendi. ??le namaz?n? m?teakiben B?y?k?ekmece Kuba Camii'nde d?zenlen t?rende Ceylan'? sanat?? dostlar? Ali?an, Berdan Mardini ve ?yk? Serter gibi ?nl? isimler ve sanat camias?ndan dostlar? yaln?z b?rakmad?. Bir d?nem moda yar??mas?na kat?larak ad?ndan s?z ettiren Nazl?can Arkan sevenlerini yasa bo?du. Ayakta durmakta g??l?k ?eken Ceylan, tabuta sar?larak uzun s?re a?lad?. Al?nan helalli?in ard?ndan Arkan'?n cenazesi B?y?k?ekmece Yeni Merkez Mezarl???'na defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.