SAS Holding mağdurlarından suç duyurusu: “639 milyon lira ortada yok”

Ataşehir'de SAS Holding yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ın para sevkiyatı yaptığı sırada başından vurularak öldürülmesi ve şirket yöneticilerinden Süleyman Aydın'ın intihar etmesinin ardından şirketten paralarını alamayan mağdurlar suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde toplanan vatandaşlar mağduriyetlerini dile getirdi. Bir vatandaş, “Yaklaşık 639 milyon lira piyasada yok. Zararım çok. Ailecek 4-5 milyon lira zararımız var” dedi.

Ataşehir'de 15 Haziran 2021 tarihinde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan para sevkiyatı yaptığı sırada başından vurularak öldürülmüş, 3 milyon 300 bin lira gasp edilmişti. Koçan'ın eski eşi olan şirket yöneticisi Süleyman Aydın ise intihar ederek hayatını kaybetmişti. Sibel Koçan'ın vurularak öldürüldüğü gasp olayına ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan 9 şüpheli tutuklanmıştı.

Adliye önünde toplandılar

Söz konusu şirkete yatırım yapan ve paralarını geri alamadıklarını gerekçe gösteren mağdurlar, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde toplandı. ‘SAS'lıyız, haklıyız, alacaklıyız' şeklinde slogan atan çok sayıda mağdur, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçelerini sundu.

“Holdingin için boşalttılar”

Dilekçede, “Şüpheliler SAS Holding'in sahibi konumunda bulunan Sibel Koçan ve maktul Süleyman Aydın'ın şüpheli ölümü akabinde SAS Holding'in içini boşaltmışlardır. Şüphelilerin suç teşkil eden eylemlerinin neticesinde SAS Holding'e yatırım yapmış olan müvekkiller ve müvekkiller dışında kalan binlerce kişi daha mağdur olmuştur” denildi. SAS Holding'in ponzi sistemiyle çalışan bir şirket olduğu iddiasının şüpheliler tarafından suçtan kurtulmak amacıyla ortaya atıldığının belirtildiği dilekçede, söz konusu cinayet ve intihar olaylarının şüphelilerin kendilerine maddi menfaat elde etme planının bir parçası olup olmadığının araştırılması talep edildi.

“Hayatımız boyunca biriktirdiğimiz paralarımızı geri istiyoruz”

Adliye önünde toplanan çok sayıda mağdur adına konuşan Filiz Sönmez, söz konusu holdingin kamuoyuna yansıtıldığı şekilde ponzi bir şirket olmadığını, bu holdingin saadet zinciri şeklinde çalışan bir şirket olduğu iddiasının şüpheli kişiler tarafından suçtan kurtulmak maksadıyla ortaya atılmış asılsız bir iddia olduğunu belirtti. Sönmez, SAS Holding'in 2014 yılında kurulduğunu söyleyerek, "Bir saadet zinciri şirketinin 7 sene boyunca işleyişini devam ettirmesi mümkün değildir. Şirketin kurucuları Süleyman Aydın ve Sibel Koçan'ın şüpheli ölümüne kadar geçen yıllarda paralarımız her ay gün dahi aksamadan yatırılmıştır. Biz holdingin yüzde 20'sini oluşturan mağdur yatırımcılar olarak hayatımız boyunca emek vererek çalışıp biriktirdiğimiz paralarımızı geri almak istiyoruz” dedi.

Mağdurlardan Erkan Uzman isimli bir vatandaş, “Yaklaşık 4 aydır yetkililerden ses yok. Buradan yetkililerden rica ediyoruz. Bizim sesimizi duysunlar. Çok mağduruz. Çalışamıyoruz. Borcun altına girdik. Kredilerimiz var. Benim 650 bin lira zararım var. Yaklaşık 639 milyon lira piyasada yok. Zararım çok. Ailecek 4-5 milyon lira zararımız var” diyerek mağduriyetlerini dile getirdi.

“Biz mağdur değiliz, alacaklıyız”

Seda Barkadan isimli bir mağdur ise “13 bin 105 kişiden bahsediyoruz burada. Şirkette yaşanan gasp ve henüz belirlenmemiş bir intihar olayından sonra bu şirketin büyük başları biz küçük yatırımcıların parasını ödemiyorlar. Biz burada 13 bin 105 aileden bahsediyoruz. Herkes çocuklarının rızkını buraya yatırdı. Herkes kazanç peşindeydi. Biz mağdur değiliz, biz alacaklıyız. Biz şirketin küçük ortaklarıyız” diyerek 80 bin lira zararının olduğunu söyledi.