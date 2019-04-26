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Satın almak için baktığı daire sonu oldu

Pendik’de satın almak istediği daireyi gezen şahıs evin balkonundan zemine feci şekilde düştü.

Pendik'de satın almak istediği daireyi gezen şahıs evin balkonundan zemine feci şekilde düştü. Hastaneye kaldırılan 62 yaşındak Vedat Kamber isimli şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Olay Pendik Kaynarca Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Vedat Kamber isimli şahıs satın almak istediği 3. kattaki daireyi gezmek için binaya geldi. 62 yaşındaki şahıs daireyi gezdiği sırada henüz bilinmeyen bir sebeple balkondan beton zemine düştü. Olaya gören görgü tanıkları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan şahıs Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan şahıs yolda hayatını kaybetti. 62 yaşındaki şahsın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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