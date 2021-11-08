Satrancın şampiyonları ödüllerini Başkan Aydıner'in elinden aldı

Turnuvada dereceye giren sporcular ödüllerini Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in elinden aldı.

Bayrampaşa Belediyesi'nin 6-7 Kasım tarihlerinde Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği ile birlikte düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı Satranç Turnuvası sona erdi. A, B ve 12 yaş altı olmak üzere toplam 3 kategoride, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve 6 turda tamamlanan turnuvada dereceye giren sporcular, ödüllerini Başkan Atila Aydıner'in elinden aldı.

Satrancın zihni geliştiren önemli bir zekâ sporu olduğunu vurgulayan Başkan Aydıner, “Çocuklarımız ve gençlerimiz arasında satranç turnuvaları düzenlemeye ve başarılı olan yavrularımızı ödüllendirmeye devam edeceğiz” dedi.