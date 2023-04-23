Satrançta bayram coşkusu

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda 13-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda genç satranç milliler, Türkiye'ye 3 dünya şampiyonluğu, 2 ikincilik, 2 üçüncülük olmak üzere toplam 7 madalya kazandırdı.

53 ülkeden toplamda 514 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, 13 yaş genel kategoride Uygar Duruçay, tüm maçlarını kazanarak 9 puanla Türkiye'ye şampiyonluk gururunu yaşattı. 11 yaş genel kategoride şampiyonanın son turuna 7 puanla tek başına lider olarak giren Baver Yılmaz da 9 turda 8 maçını kazanarak şampiyonluğa uzandı. 17 yaş genel kategoride FM Adar Tarhan ise 7.5 puanla şampiyon olarak altın madalya kazandıran üçüncü sporcu oldu.

15 yaş genel kategoride FM Hasan Hüseyin Çelik ile 17 yaş kızlar kategorisinde WFM Zeynep Çiftçi dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. 17 yaş kızlar kategorisinde yarışan Elifnaz Akat, 15 yaş kızlar kategorisinde mücadele eden WCM Elif Zeren Yıldız da dünya üçüncülüğüne uzanan sporcular oldu.

"Türk satrancına yaptığımız yatırımların zaferlere, şampiyonluklara dönüşmesinden çok mutluyuz"

"Sevincimiz ve gururumuz çok büyük, bu genç ustalarımız bu ülkenin geleceği" diyen Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, "Dünya Okullar'dan genç millilerimiz 3 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük ile dönüyor. Türkiye'ye 3 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandırarak; İstiklal Marşı'mızı okutan millilerimizle gurur duyuyoruz. Şampiyonada çok büyük bir başarıya imza attılar ve bize bayram hediyesi verdiler. Turnuvada mücadele eden 39 genç millimiz de müthiş bir performansla yarıştı. Dereceye giren ustalarımızı ve performansları ile otoritelerin dikkatini çeken tüm sporcularımızı kutluyorum. Başkanvekilimiz Ömer Asım Ötegen'in kafile başkanlığını yaptığı şampiyonada sporcularımıza, antrenörlerimiz Cemil Aghamaliyev, Serkan Yeke, Doğa Cihan Göksel, Metin Alper, Ali Can Sabahi ve Cemil Yener eşlik etti. Tüm teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Bu başarılarda sporcularımızın özverili ailelerinin emeği ve desteği çok büyük. Türkiye'ye gurur yaşatan gençlerimizin ailelerine de teşekkür ediyorum. Türk satrancına, altyapıya, gençlerimize yaptığımız yatırımların zaferlere, şampiyonluklara dönüşmesinden çok mutluyuz. Doğru hamlelerle yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda 17 yaş genel kategoride CM Kürşat Buğra Gökçek dördüncü, 11 yaş kızlar kategorisinde, Ilgın Deniz Erdoğlu beşinci, 9 yaş genel kategoride Poyraz Efe Aşıcı altıncı oldu.