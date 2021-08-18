Savunma Sanayi Başkanı Demir: “ Atmaca'da zoru başardık”

15'nci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF'21)'de bir dizi imza törenine katılan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yaptığı konuşmasında, “Atmaca da zoru başardık. Yaptığımız anlaşma sürecinde onlarında yoğun çabaları ile zoru başardık ve motorunu yaptık” dedi.

15'inci Uluslarası Savunma Sanayi Fuarı'nın(IDEF'21) 2'nci günüde Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile kurumlar arasında bir dizi imza töreni gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen törenler arasında Sahil - Net projesi, Artırılmış Gerçeklik Projeleri, Karadan Karaya Seyir Füzesi Projesi'de yer aldı. Proje imza törenleri öncesinde Demir, Nusret Mayın Avlanma Sonarı'nın stantının açılışını da gerçekleştirdi.

İmza törenleri arasında önemli açıklamalarda bulunan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Demir, Savunma Sanayi Başkanlığımız tüm paydaşlarımız ile birlikte tam bağımsız hedeflerine doğru kararlılıkla yürüyor. Biraz önce kara atma projesine imza attık malumunuz. Atmaca da zoru başardık dedik. Atmacada 2 anlamda zoru başardık. Bir seyir füzemiz çok başarı ile defalarca testi geçti hedeflerini vurdu ama o zaman kullandığı motor yabancı bir motordu. Yaptığımız anlaşma sürecinde onlarında yoğun çabaları ile zoru başardık ve motorunu yaptık. Çoğu zaman ihmal edilen bir konudur ama proje yönetimi de kararlı ve özverili bir çalışma da bulunan bir özel sektör olmadan da bir yere varılamaz. Bunun sonucunda hepsini tebrik ediyorum. Her zaman bir ilk vardır. Bunları da başardık ve o anlamda da zoru başardık. Artık bundan sonraki motorlarımızın arka arkaya geldiğini çok daha kabiliyetli füzelerimizin gündeme geldiğini göreceğiz. Kara atmaca bir füzeydi denizden atılan versiyonları da geliyor dedik. Başka bir müjde de yine çok daha gelişmiş motorlarımız İnşallah yine kara havacılık ile beraber geliştiriyor olacağız. Hani meşhur bir laf var ya herhangi bir ürünümüz çıktığında ‘ya motoru' deniyor ya işte artık motoru da imal ediyoruz. Bundan sonra yerli motorları ve tasarımları da sık sık göreceğiz. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza tek tek teşekkür ediyoruz” dedi.