"Saya'nın Sesi'' sergisi Bakan Ersoy'un katılımıyla açıldı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın başlattığı İGART Sanat Projeleri Yarışması'nda birinci olan Betül Kotil'in ''Saya'nın Sesi'' adlı eseri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenen törenle sanatseverlerle buluştu.

İGA İstanbul Havalimanı'nı uluslararası bir aktarma merkezi olmaktan daha öteye taşımayı hedefleyen İGART'ın sanata destek vermek amacıyla başlattığı sanat projeleri yarışmalarında birinci seçilen Betül Kotil'e ait ''Saya'nın Sesi'' adlı eser, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenen törenin ardından sanatseverlerle buluştu. Törene Bakan Ersoy'un yanı sıra; İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, İGA Yürütme Kurulu Başkanı Ressam ve Akademisyen Hüsamettin Koçan ve Betül Kotil katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Ersoy, bu yıl için yaklaşık 50 milyon turisti Türkiye'de ağırlamak gibi hedeflerinin olduğunu ve turistlerin Türkiye'ye giriş çıkışlarında İGA İstanbul Havalimanı'nın çok büyük rol oynadığını söyledi. Kültür ve sanat alanındaki çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Ersoy,'' Biliyorsunuz bizim Beyoğlu Kültür Yolu Festivaliyle birlikte başlattığımız çalışmalarımız var. Bu festivallerin ana vizyonu, vatandaşların Kültür ve Sanata kolay ulaşımını sağlamak. Vizyonlarımızın örtüşmesi açısından bu projeyi çok önemli buluyorum. Kamusal alanda gerçekleştirilen bu sanat faaliyetleri ve etkinlikler vatandaşlarımızın kültür ve sanata erişmesini kolaylaştırıyor" dedi.

Betül Kotil'in eserinin önemine de dikkat çeken Bakan Ersoy,'' Temalar seçilirken, Anadolu'nun bağrından gelen oraların kültürünü yansıtan temalar önceliklendirilmiş ve bu da çok önemli. Anadolu çok önemli bir mozaik. Anadolu Kültür ve sanat zenginliği dediğiniz zaman bir köprü vazifesi görüyor. Asya'dan, Ortadoğu'dan her yerden kültür ve sanatçının buluştuğu bir nokta oluyor o yüzden bu konulara değindiğiniz için çok teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

Törenin konuşan İGA CEO'su Kadri Samsunlu ise İstanbul Havalimanı'nın en önemli özelliğinin sadece seyahat aracılığı ile insanları buluşturmak olmadığını kaydederken aynı zamanda kültür ve sanat anlamında da insanları buluşturduklarına dikkat çekti. Samsunlu, "İGART Yürütme Kurulu Başkanı Ressam ve Akademisyen Hüsamettin Koçan, 'bana kültür ve sanat merkezi oluşturalım' dedi. Bugün de bunun ilk adımını hayata geçiriyoruz. Videoda gördünüz aslında, çok özellikleri olan bir eserden bahsediyoruz. Bin 923 tane zil var burada. Bu zillerin hepsi Manisa'da kaçıncı kuşak olduğunu bile bilmediğim bir ailenin. Üretimlerini burada sergiliyoruz. 4 bin 50 metrekarelik alana açık havada yapılmış en büyük sanat eseridir. Bunun üretim safhasında Betül kardeşimiz bir sene Manisa'ya gidip gelerek, zillerin boyutlarını ve sistemlerini kurarak, burayı tamamladı" dedi.

221 proje arasında Betül Kotil'in eserini seçtiklerini hatırlatan Samsunlu, bin 923 adet zilin Cumhuriyetin kuruluşunu temsil ettiğini belirtti.