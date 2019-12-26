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Saz sözle buluştu, yürekler türküyle coştu

Başakşehirli türkü severler unutulmaz bir gece yaşadı.

Kültür sanat sezonu klasiklerinden “Anılarla, Türkülerle Sohbet” programında Osman Tokmak ve Enver Merallı, Anadolu'nun birbirinden güzel ezgileriyle yüreklere dokundu.


Moderatörlüğünü halk müziği sanatçısı Osman Tokmak'ın yaptığı “Anılarla, Türkülerle Sohbet” programının konuğu, İstanbul Modern Folk Müzik Topluluğu Solisti Enver Merallı oldu. Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'ndaki konferans salonundaki programa çok sayıda Başakşehirli katıldı. Türkü gecesi, orkestranın Neşet Ertaş'ın “Neredesin Sen” ile “Kütahya'nın Pınarları” türkülerinin enstürmantel dinletileriyle başladı. Programın moderatörü Osman Tokmak, dinletinin ardından bir selamlama konuşması yaptı ve ardından konuğu Enver Merallı'yı davet etti. Tokmak bağlamayı, Merallı mikrofonu aldı eline; çok beğenilen iki türküyle gönülleri okşadılar. Aşık Mahzuni Şerif'in “İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım” ile Abdurrahim Karakoç'un yazdığı, Musa Eroğlu'nun bestelediği, adeta Anadolu'nun marşlarından biri haline gelen “Mihriban” türküsünü seslendirdiler.



Karakoç'a türkülerle selam durdular


“Mihriban” türküsünü seslendiren ikili, konuklardan uzun süre alkış aldı. Osman Tokmak, programın bu bölümünde Kahramanmaraşlı merhum şair Abdurrahim Karakoç ile Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu ile ilgili anılar anlattı. Türkü gecesi, Karakoç'un şiirinden bestelenen “Unutursun Mihriban'ım” türküsüyle daha sonra da Şair Karakoç'un şiirleriyle devam etti.



Önce hüzünlü ardından neşeli türküler


Osman Tokmak ve Enver Merallı, hareketli eserlerle türkü resitaline devam etti. Konuklar da türkülere alkışlarla eşlik ederek unutulmaz bir gece geçirdi. Türkü aralarındaki sohbette konuk sanatçı Enver Merallı, Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'ndan övgü ile bahsetti. “Kayaşehirliler için çok güzel bir yaşam alanı oluşturulmuş” dedi.

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