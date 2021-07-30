Sazlıbosna Gölü tehlike saçıyor, gölün rengi yeşile döndü

İstanbul'un en büyük su kaynaklarından bir tanesi olan Sazlıbosna Gölü'nün üzerini kaplayan yeşil tabaka görenleri korkutuyor. Gölün üzerinde oluşan tabaka için yetkililer inceleme başlattı.

İstanbul'da en önemli su kaynaklarından olan Sazlıbosna Gölü'nün üzerini kaplayan yeşil tabaka tehlike saçıyor. Suyun üzerine ayrı bir katman oluşturan tabakanın göl kenarındaki otlara ve taşlara da bulaştığı da görüldü. Yapılan ihbarlar üzerine ekipler tabaka ve sudan numuneler alarak inceleme başlattı.