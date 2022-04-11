Sazlıdere Barajı'nda yasadışı avcılık yapanlara denetim

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Sazlıdere Barajı'nda yasadışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik yapılan denetimde, toplam 400 metre uzatma misina ağ ve 1 adet şişme bota el konuldu. Ağlar içinden çıkan 100 kilogram çeşitli türdeki canlı balık suya geri bırakılırken, 3 kişi hakkında toplam 15 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, 9. Nisan günü gece yarısı Sazlıdere Barajı'nda yasadışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik denetim yaptı. Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri su ürünleri kontrol görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetime, sivil toplum örgütü olarak ARAVDER (Arnavutköy Avcılar Atıcılar ve Amatör Balıkçılar Derneği) ve İSOBDER (İstanbul Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Derneği) gönüllüleri de gözlem amaçlı katıldı. Yapılan denetimlerde yasadışı ticari avcılıkta istihsal av malzemesi olarak kullanılan toplam 400 metre uzatma misina ağ ve 1 adet şişme bota el konuldu. Ağlar içerisinden çıkan 100 kilogram çeşitli türdeki canlı balık doğal yaşam alanları olan Sazlıdere Barajı'na geri bırakıldı. El konulan istihsal av malzemeleri mülkiyeti kamuya geçirilmesi için yediemine kaldırıldı. 3 kişi hakkında toplam 15 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.