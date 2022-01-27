İstanbul'da etkili olan soğuk hava nedeniyle Arnavutköy'de bulunan Sazlıdere Gölü buz tuttu. Buz tutan göl drone ile görüntülendi.

İstanbul'da günlerdir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken, sonrasında yaşanan soğuk hava ise Sazlıdere Gölü'nün buz tutmasına neden oldu. Buz tutan göl kartpostallık görüntüler oluştururken İstanbul'da kış mevsiminin çetin geçtiğinin de göstergesi oldu. Buz tutan göl ve çevresi drone ile görüntülendi.