Scooter kullanan Dilara Gül'ün ölümüne ilişkin davada sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası

Şişli'de scooter kullanan Dilara Gül'e çarparak ölümüne neden olan sürücünün yargılandı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde seyir halindeki aracıyla, scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara Gül'e çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sanık Hakan Akçelik'in ‘taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Hakan Akçelik ile Dilara Gül'ün babası Arif Gül hazır bulundu.

Akçelik'in meydana gelen kazada tali kusurlu olduğunun belirtildiğini hatırlattı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin 09 Mart 2023 tarihli raporunda sanık Hakan Akçelik'in meydana gelen kazada tali kusurlu olduğunun belirtildiğini hatırlattı. Açıklanan mütalaada, sanık Akçelik'in ‘taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Maktulün babası Arif Gül duruşmada, ‘'Kızımın ölümü nedeniyle direkt bir maddi zararım yoktur. Hukuk mahkemesine destekten yoksun kalma talebiyle dava açacağım'' şeklinde konuştu. Sanık Hakan Akçelik ise savunmasında, ‘'Ben kendisini hiçbir şekilde görmedim. Orada ışıklandırma yoktu. Bu olaydan dolayı psikolojik sorunlarım meydana geldi. Yaşanan olay sebebiyle çok üzgünüm. Ben de böyle bir olay olmasını istemezdim. Beraatıma karar verilmesini talep ederim” ifadelerini kullandı.

1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Hakan Akçelik'i ‘taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan takdir indirimi de uygulayarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı ve hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına hükmetti.