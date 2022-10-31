Scooter kullanan Dilara Gül'ün ölümüne ilişkin olay yerinde keşif yapılacak

Şişli'de scooter kullanan Dilara Gül'e çarparak ölümüne neden olan sürücünün davasında mahkeme, bir trafik bilirkişisi eşliğinde olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde seyir halindeki aracıyla, scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara Gül'e çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sanık Hakan Akçelik'in ‘taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 12.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Hakan Akçelik ve tarafların avukatı hazır bulundu. Duruşmaya maktul Dilara Gül'ün annesi Neşe Gül ve babası Arif Gül de müşteki olarak katıldı.

"İlk algılamam hızlı giden 2 aracın birbirine çarptığıydı''

Duruşmada tanık olarak dinlenen Miray Aydın, olay saati sıralarında kızıyla birlikte cadde üzerinden ilerlediğini, o sırada bir scooterın geçtiğini ifade ederek, "Kullanan zayıf bir kızdı. Scooter yolun sağından, kaldırım kenarından gidiyordu. Bu sırada arka arkaya 2 otomobil, yol boş olduğu için hızlı olarak geçtiler. Yaklaşık 20 metre ileriden bir çarpma sesi geldi, olay yerine gittiğimizde kızın kanlar içinde yerde yattığını gördük. Kazanın nasıl olduğunu görmedim, ilk algılamam ise hızlı giden 2 aracın birbirine çarptığıydı'' diye konuştu.

Sanık Hakan Akçelik'in avukatı ise müvekkilinin adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.

Olay yerinde keşif yapılmasına hükmedildi

Alınan savunma ve beyanların ardından mahkeme, 9 Aralık saat 10.00'da resen seçilecek bir trafik bilirkişisi eşliğinde olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi. Yapılacak keşifte hazır bulunması için sanık Akçelik'e haber edilmesine hükmeden heyet, sanığın adli kontrol tedbirlerinin de devamına karar vererek duruşmayı erteledi.