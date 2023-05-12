Şebnem Akman Balta: "Tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmalıyız"

Akman Balta, zarar gören alanların yeniden orijinaline uygun halde inşa edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Turizm acentesi Medulux Health&Travel'ın sahibi, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı Şebnem Akman Balta, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.8 ve 7.5 büyüklüklerindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin bölgede yer alan kültürel miras alanlarına ve tarihi eserlere zarar verdiğine dikkat çekerek konuyla ilgili acilen harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Akman Balta, 11 ilde büyük yıkım oluşturan depremler ve sonrasında yaşanan sel felaketi sırasında zarar gören kültürel alanların yeniden orijinaline uygun halde inşa edilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Şebnem Akman Balta, “Depremden veya sel felaketinden etkilenen bölge veya şehirlerde başlıca fiziksel kültürel miras alanlarını korumaya alma ve yeniden orijinaline uygun halde inşaya yönelik acil eylem planına geçmeliyiz. Zarar gören miras ögeleri envanterleri çıkarılmalı. Tarihi tüm değerli eserlerin güvenli alanlara taşınması sağlanmalı” ifadelerini kullandı.

"Kardeş şehir projeleri oluşturulabilir"

Şebnem Akman Balta, felaketten etkilenen Adana, Hatay ve Gaziantep'in Türkiye'de en çok turist ağırlayan iller arasında yer aldığına dikkat çekerek söz konusu şehirlere destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bunun için “kardeş şehir” projeleri oluşturulabileceğini dile getiren Akman Balta, “Body sistemi dediğimiz uygulamayla bu şehirlerin kardeş şehirlerini oluşturmalı, destek sağlamalıyız. ‘Önce güvenlik, önce insan' vizyonuyla Japonya gibi felaketlere hazır olduğumuzu tüm dünyaya göstermeliyiz” dedi.

"Güvenli ülke politikası

Önce insanı, ardından kültürel mirası koruyan bir planlama oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğunu belirten Şebnem Akman Balta, sözlerini şöyle sürdürdü: “Turizm sektörü için konuyu incelersek, turizm Latincede ‘tornus' kelimesinden türemiştir ve insanların bir eksen etrafında dönme hareketini ifade eder. Fransızca, İngilizce ve Almanca dillerinde ‘tour' olarak şekillenmiş günümüze gelmiştir. Turizm; insanların dinlenmek, yeni yerler keşfetmek için yer değiştirmeleri, ülkelerin geleneksel kültürlerini deneyimlemek gibi içgüdüsel ihtiyaçlarını giderdikleri geçici seyahat ve konaklamalarıdır. Aynı zamanda ‘bacasız sanayi' olarak ülkemize döviz girdisi sağlayan en büyük kaynaktır. Bu kaynağın etkisi de gün geçtikçe artmaktadır. Önce insanımızı sonra da kültürel mirasımızı koruyabilen önlemleri almış bir planlamaya sahip olmalıyız. Ülkemize güvenle gelen bir misafir kitlesi oluşturmalıyız. ‘Güvenli ülke' politikası öncelikli bir risk analizi planlamalıyız.”

63 milyon turist gelmesi öngörülüyor

2023 yılında Türkiye'ye 63 milyon turistin gelmesinin beklendiğini söyleyen Şebnem Akman Balta, “Bahsettiğim konular üzerine uzun uzun çalışmalar yapılmalı. Çünkü 2023 stratejilerini incelediğimizde; 63 milyon turist gelmesi ve 75 milyar dolarlık bir gelir elde edilmesi bekleniyor. Turist başına yaklaşık 1400 dolar harcamaya ulaşılması öngörülüyor. Sağlık turizmi açısından da incelersek kişi başı 1700 dolar ile 5 bin dolar arası harcama bekleniyor” diye konuştu.