Sebze meyve atıklarının gübreye dönüşme yolculuğu görüntülendi

Beykoz'da haftanın 7 günü kurulan pazarlardan çıkan sebze ve meyve atıkları ambalaj atıklarına karışmadan kaynağında ayrı toplanıyor. İlçedeki market ve restoranlara bilgi verilip atıklar konteynerlerde biriktiriliyor, ardından kompostlaştırılarak doğaya kazandırılıyor. Proje kapsamında elde edilen kompostlar solucanlara veriliyor, ardından elde edilen gübreler ilçedeki çiçeklerin, ağaçların, bitkilerin diplerine dökülerek organik gübre işlevini görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Çevre Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık Projesi'nde Beykoz Belediyesi öncü olmaya devam ediyor.

Çevre Bakanlığı koordinasyonu ile yürütülen Sıfır Atık Projesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere Ankara'daki birçok kamu kurumunda etkin şekilde uygulanıyor. Seferberliğe dönüşen projede yeni hedef Türkiye'ye örnek olacak bir sıfır atık ilçesi oluşturmak.

Pazar atıkları gübreye dönüşüyor

Sıfır Atık Projesi'ne ilk başlayan kamu kurumlarının başında gelen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ‘Çevre Beratı' ödülü alan Beykoz Belediyesi, Türkiye'de öncülük ettiği “Sıfır Atık Projesi”ni pazar yerlerinde uyguluyor. Pazarlardan toplanan sebze ve meyve atıkları kompost halinde toprakla buluşuyor. Haftanın 7 günü kurulan pazarlardan çıkan sebze ve meyve atıkları ambalaj atıklarına karışmadan kaynağında ayrı toplanıyor. Organik atık yönetimi kapsamında, ilçedeki market ve restoranlara bilgi verilip atıklar konteynerlerde ayrı birikiyor. Böylece çöpler kompostlaştırılarak doğaya kazandırılıyor.

Gıda atıkları geri dönüşüm ile üretime kazandırılıyor

Beykoz Belediye yemekhanesindeki yaklaşık 60 ton gıda atıklarını içeren ıslak yapıdaki biyobozunur atıklar da kompost makinesiyle dönüştürülerek geri kazanılıyor. Eylül 2016'dan beri devam eden projeyle 15 ton kompost, Paşamandıra Meyve Bahçesi'nde toprağa uygulandı. Böylece meyve bahçesinde kimyasal gübre konmadan lezzetli doğal meyve ve sebzeler yetiştirildi.

Tüketen değil, Üreten Belediye

Sıfır atık projesinin Milli bir servet olduğunu ifade eden Çevre Mühendisi Sevnur Güner,” Biyobozunur atıklardan elde edilen kompostun bir kısmı solucanlara verilerek solucan gübresine dönüştürülmektedir. Solucanlar ekolojik sistemin devamında çok önemli bir role sahip olup toprağın içerisindeki organik maddeleri yiyerek gübreye dönüştürüyorlar. Oluşan gübreler Park Bahçe Müdürlüğümüz tarafından ilçemizin dört bir yanını süsleyen çiçeklerin, ağaçların, bitkilerin diplerine dökülerek organik gübre işlevini sağlamaktadır. Bu çalışmayla bir zincir oluşturularak tüketen değil üreten bir belediye anlayışı sağlanmaktadır.” diye konuştu.

Beykoz Belediye Başkanlığı olarak uygulanan “Sıfır Atık Projesi”ni yerinde görmek ve bilgi almak isteyen vatandaşlar Beykoz Belediyesini ziyaret ederek bilgi alabilirler.