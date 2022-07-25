Sebze yetiştirerek gelişimlerine katkı sağlayacaklar

Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi'nin (AKDEM) engelli vatandaşların bedensel ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlamak için düzenlediği Bahçe Atölyesi'ne katılan öğrenciler, kendileri için özel olarak hazırlanan alana sebze ve meyve dikimi gerçekleştirdi.

Bedensel ve bilişsel becerilere sahip engelli vatandaşların gelişimine katkı sağlamak için Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi tarafından düzenlenen Bahçe Atölyesi'nde özel hazırlanan alanda her mevsime uygun olarak meyve sebze yetiştiriciliği yapılıyor. Uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen çalışma, engelli vatandaşların basit aletlerle iş birliği içinde grup çalışmasında bulunabilme ve motor becerilerini desteklemeyi amaçlıyor. Engelli vatandaşlar aynı zamanda yaptığı işten haz ve mutluluk duyarken, çevresindeki yaşamı algılama konusunda da gelişim gösteriyorlar. Atölye çalışmasının ilk gününde öğrenciler; salatalık, domates, biber, çilek, marul, roka, maydanoz, semizotu ve nane ekimi gerçekleştirdi.