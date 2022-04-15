Seç Market, 2021'de iş ortaklarının sayısını yüzde 43 artırarak büyümesini sürdürdü

Seç Market, 2021'de iş ortaklarının sayısını yüzde 43 artırarak bin 726'ya ulaştırdı.

Türkiye genelinde üye sayısını her geçen gün artıran Seç Market, geçen yıl ekosistemine 765 yeni iş ortağı dahil etti. Böylece market tabelasına sahip mağaza sayısı 2021 yılı sonunda yüzde 43 artarak bin 726'ya ulaştı. Aile işletmelerinden oluşan market bugün itibariyle yaklaşık 5 bin kişilik bir ekosisteme sahip.

“Geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle bir araya getirdik”

Sundukları iş modelinin tüm paydaşlara sağladığı avantajlarla geçen yıl önemli bir büyüme elde ettiklerini vurgulayan Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen şunları söyledi: “2021 yılında kurumsal kimlik dönüşümü, lojistik ve tedarik zinciri gibi pek çok alanda yaptığımız yatırımlarla ekosistemimizi geliştirip güçlendirdik. 2022 Nisan ayı itibari ile de bin 850 mağazaya ulaştık. İş ortaklarımız güvenilir ve kaliteli ürünlerden oluşan geniş bir portföy içinden ürünlerini hızla, kolaylıkla ve uygun fiyatlarla temin edebiliyor. Esnafımızın rekabette güç kazanabilmesi için başta danışmanlık hizmetleri olmak üzere, operasyonel destek, ürün tedariğinde süreklilik ve finansal avantajlar gibi katkılarla güçlü bir çözüm ortağı konumundayız. Samimiyet ve güvene dayanan geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilik anlayışıyla bir araya getiriyoruz. Kazandıran iş modelimizle bu yıl da esnafımızla birlikte müşterilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz”