Seç Market, mahalle bakkallarını markete dönüştürüyor

Seç Market'in esnaf dostu iş modeli ile mahalle bakkalları modern marketlere dönüşüyor. Bu iş modeli ile mahalle bakkalları daha ucuza ürün tedarik edebilecek ve zincir marketlerle rekabet şansını artırabilecek.

Yıldız Holding bünyesinde hayata geçirilen ‘Seç Market'in esnaf dostu iş modeli Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Mehmet Tütüncü, Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda tanıtıldı. Toplantıda Seç Market stratejisine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Perakende sektöründe esnaf kültürü ‘Seç Market' ile kurumsal bir yapıya dönüşüyor. Esnaf dostu iş modeline katılan küçük esnafın kurumsal bir yapıya dönüşüm süreci Seç Market tarafından sağlanıyor. Ücretsiz tabela değişimi ile başlayan süreç, raf dizilimi, avantajlı fiyatlara ürün tedariki, dijital yapılanmaya destek, profesyonel müşteri iletişim merkezi desteği ile devam ediyor. Ayrıca iş ortakları bankalarla olan anlaşmalardan faydalanabiliyor, uygun koşullarda finansman ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bunun yanında finansal danışmanlık, teknik altyapı desteği, mağazacılıkta operasyonel destek gibi hizmetlerde iş ortaklarına sunuluyor. Yeni iş modeli ile küçük esnafın zincir marketler ile daha güçlü bir şekilde rekabet etmesi de amaçlanıyor.

''Hem küçük esnaf hem tüketici kazanıyor''

Toplantıda açıklamalarda bulunan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, ''Holding bünyesinde marketlerimizin olması küçük esnafı unuttuğumuz anlamına gelmiyor. Esnafa ürün tedariki yaparken onların sorunlarını dinliyoruz, sıkıntıları görüyoruz. Değişen sektör dinamiklerinin nedeniyle yaşanan sorunlara çözüm bulmak istedik. Seç Market iş modelimizde bunun sonucudur. ‘Herkesin aynı marka altında kendi bakkalının sahibi olduğu bir model geliştirsek, kaliteli ürünlerimizi güçlü dağıtım ve teknoloji altyapımızla esnafa ulaştırsak nasıl olur?' dedik. Bu düşüncemiz iyi de oldu, şuan itibariyle Türkiye genelinde 2 binden fazla Seç Market iş ortağımız var. Bu sayede hem küçük esnaf, hem tüketici kazanıyor'' dedi.

“Geleneksel kanala da büyüme imkanı sunuyoruz”

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Mehmet Tütüncü ise Yıldız Holding'in ana iş kollarının gıda ve perakende olduğunu, en iyi bildikleri işi yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Sektörde giderek artan rekabete değinerek, “Geleneksel kanalı da bu rekabete dahil ederek onlara da büyüme imkanı sunmak istiyoruz. Seç Market de bu noktada devreye giriyor ve kendi işini yapmakta olan esnafı destekleyen iş ortaklığı modeliyle öne çıkıyor. Seç Market çatısı altındaki iş ortaklarıyla sürekli tecrübe ve uzmanlık paylaşımı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

''Geleneksel esnaf kültürü modern marketçiliğe dönüşüyor''

İş modeli ile bilgi veren Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen ise ''Seç iş modeli ile geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle bir araya getirerek esnafa ve müşteriye rekabette avantaj sağlıyoruz. İş ortaklarımıza geniş ürün gamı ve tedariki, kendi fiyatını belirleyebilme, lojistik ve sevkiyat desteği, kurumsal kimlik kazanma, yerel üreticiden ürün temin edebilme gibi avantajlar sağlıyoruz'' diye konuştu.