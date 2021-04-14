Seç Market modeli esnafa güç veriyor

Seç Market'in sunduğu kurumsal tecrübe ve satın alma gücü sayesinde küçük ve orta ölçekli işletmeler, mahallelerinde kaliteli ve bol çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak rekabette öne geçme avantajı elde ediyor.

Türkiye'de gıda perakendesi alanında sayıları 120 bini bulan bakkal ve market gibi küçük ve orta ölçekli işletmeler halen pazarın büyük bölümünü oluşturuyor. Seç Market, yoğun rekabetin yaşandığı bu sektörde, güç birliğine dayanan, özgün iş modeliyle bakkal ve marketlerin işlerini sürdürülebilir kılmalarına ve geliştirmelerine katkıda bulunuyor. Şu an itibariyle 80 ilde 1400'den fazla Seç Market bulunuyor. Bu işletmeler başta geniş ve yaygın tedarik ağı, zengin ürün gamı, ödeme çeşitliliği ve toplu satın alma fırsatları olmak üzere söz konusu iş modelinin sunduğu pek çok avantajdan yararlanıyor. Seç Market iş ortakları, kendi semtlerinde “mahalleden biri” olarak müşterileriyle kurdukları sıcak ve güçlü bağı korumanın avantajını da yaşıyor. Büyüklüğü 100 ila 400 metrekare arasında değişen bakkal ve marketler, Seç Market iş ortağı olmak üzere başvurabiliyor. Bu süreçte herhangi bir franchise bedeli ya da tabela ücreti ödenmesi gerekmiyor.

Seç Market iş ortaklarının sayısı hızla artıyor

Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, esnafa sundukları iş modeli için “Mahallesinde, semtinde, yoğun bir rekabet içinde hizmet sunmaya gayret eden bakkal ve marketleri bir araya getiriyor, onlara tedarik ve ürün çeşitliliği anlamında değer katan bir platform oluşturuyoruz. Bu platforma, Yıldız Holding'in köklü pazarlama, perakende ve lojistik birikimini sunarak, kendi başına böyle bir güce sahip olma imkanı bulunmayan bakkal ve marketleri büyük bir yapının parçası yapıyoruz. Böylece rekabette güçlenmelerine ve öne çıkmalarına destek oluyoruz. Seç Market modelinin gördüğü ilgi sayesinde, iş ortaklarımızın sayısı hızla artıyor” dedi.

Esnafa operasyonel ve finansal danışmanlık desteği

Sekmen, devamla; “Seç Market'in geniş bir ürün gamı bulunuyor; Yıldız Holding'in perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinde satılan 5 binden fazla ürün, Seç Market iş ortaklarına hızla ve kolaylıkla tedarik ediliyor. Ayrıca iş ortakları, bölgelerine göre seçtikleri yöresel ürünleri de mağazalarında bulundurabiliyorlar. Kesintisiz ürün tedarikine ek olarak, sadakat uygulamalarıyla kişiselleştirilmiş kampanyalar, mağaza içinde kasa önü uygulamaları ve raf düzenlemesi gibi hizmetler de sunan Seç Market, iş ortaklarını satış ve pazarlamanın her noktasında destekliyor. Seç Market, iş ortaklarının dijital ticarette rekabet edebilmeleri için telefonla ve online sipariş gibi modeller üzerinde de çalışmalarına devam ediyor” diye konuştu.

İş ortağının gözünden Seç Market modeli

İstanbul Çekmeköy'de faaliyet gösteren Seç Market ortaklarından Samet Sungur, iş ortaklığı tecrübesi için “Marketimizi dört yıl önce açtık ve Seç Market iş ortağı olmanın avantajıyla işimizi hızla büyümeyi başardık. Marketçiliği bireysel çabalarımızla yapsaydık, işletmemiz çok daha küçük bir ölçekte kalacaktı. Seç Market büyümemiz için bize pek çok imkân sundu. Müşterilerimiz de ürün çeşitliliğimizden, makul fiyatlarımızdan memnun” ifadelerini kullandı.

Seç Market'in bir diğer ortağı Ali Saltık ise, “Günümüz koşullarında her bakkalın, her marketin böyle bir kurumsal yapıya sahip olması gerekiyor. Hem mahallemizin marketiyiz, bu semtin esnafıyız hem de kurumsal bir yapımız var. Seç Market bize yüksek bir ticaret hacmi sağlıyor; iş ortaklığımızın başlangıcından bu yana bize sürekli değer katıyor” dedi.