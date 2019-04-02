Seçim sonrası gayrimenkul piyasaları umutlu

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, seçim sonrası dönemden umutlu olduklarını dile getirdi.

Özellikle son dönemde suskun olan gayrimenkul piyasasında 2019 yılının ilk 2 ayında geçen yıla göre yüzde 20 daralma söz konusu. Konut satışları ilk 2 ayda 151 bin 387'de kalırken, tüm satış işlemleri ise 286 bin 246 olarak gerçekleşti.

Seçim sonrası dönemden umutlu olduklarını dile getiren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Seçimler sonrasında mazbatayı alan başkanlar vaatlerini gerçekleştirmek için çalışmalara başlayacaklar. Özellikle belediyelerin hizmet alanlarında kamusal hizmetlerin artması, ulaşımın kolaylaşması, turizme yönelik çalışmalar, kreş ve eğitim alanları, otopark ve yeşil alanlar, bağlantı yolları ve köprüler, kültürel ve sosyal alanlar ile yeni vizyonlar ortaya konulacak. Bunlar da aslında gayrimenkul geliştirme faaliyetleri olarak o ilçeye, o şehre olan talebi artıracak" dedi.

"Krizi fırsata çevirebilmeliyiz"

Gayrimenkul piyasalarında özellikle mevcut durumda birçok fırsat olduğunu da dile getiren Altın Emlak Genel Müdürü, "Tapu harçlarındaki indirim ve KDV muafiyetlerinde süreler yılsonuna kadar uzatıldı. Yabancılara satışta KDV muafiyetleri, vatandaşlık işlemlerinin kolaylaştırılması sağlandı. Mevcut stoklar için kredi kampanyaları devam ediyor. Bu noktada stoklar tükendikten sonra fiyatlarda yüksek artışlar kaçınılmaz olacak. Şu anda satışta olan birçok gayrimenkul, inşaat maliyetinin altında arz ediliyor. Bu fırsatı yatırımcı mutlaka değerlendirmeli" ifadelerini kullandı.

"Riskli yapılar unutulmamalı"

Seçimler sonrası rehavetin oluşmaması ve özellikle riskli yapıların unutulmaması gereğini de dile getiren Özelmacıklı, "Riskli yapıların ve alanların titizlik ve takibi yönetim değişikliklerinden etkilenmemeli. Tüketicilerin inşaat sektörüne olan güvenleri artırılmalı. Riskli alanlarda belediyeler çözümler sunmalı vatandaşa yol göstermeli" dedi.