Seda Aydın: “Sosyal medyada filtreler gerçek, yaşamlar sahte”

Sosyal medyada her geçen gün yeni uygulamalar çıkıyor ve yeni özellikler paylaşılıyor. Yeni trend ise kamera filtreleri oldu. Sosyal medya fenomeni Seda Aydın, son “dönemlerde yaygınlaşan yüz değişikliği filtrelerini ve topluma etkilerini değerlendirdi. “Sosyal medyada herkes mutlu, kusursuz ve zengin gibi gözükse de arkaplanında mutsuz ve huzursuz bedenler olabiliyor.” dedi.

“İnsanlar telefon kameralarını filtresiz kullanmıyor”

Sosyal medya uygulamalarında yer alan yüz değişikliği filtreleri toplumun güzellik anlayışını olumsuz şekilde etkilemeye başladığını belirten Aydın, “İnsanlar telefon kameralarını değil, filtreleri kullandıkça; dış görünüşünde bir şikayet olmasa bile kendisinde kusur bulmaya başlıyor” şeklinde ifade etti. Aydın, “Bu durum sadece fotoğraflarla kalmayıp, eşlerin birbirlerini kıyaslayıp beğenmemesiyle sonuçlanabilir. Lüks bir mekanda paylaştığınız bir yemek veya lüks bir hediye sizi mutlu ederken; bir başkasının aile içi huzursuzluğuna sebep olabilir. Sosyal medyadaki bu durum ilişkileri etkilerken; kadınlar kusursuz ve güzel, erkekler zengin ve kaslı; herkes mutlu ve zengin algısına sebep oluyor ve insanlar kendilerinde var olmayan kusurlar görmeye başlıyorlar. Toplumu etkileyen sorun, estetik operasyonlarla sonuçlanıyor” dedi.

“Filtreler gerçek; mutluluklar sahte”

Aydın şunları söyledi:

“Sosyal medya herkesin beğeni arzusu içerisinde olduğu bir platform. Selfie çektiğiniz fotoğrafınızdaki güzelliğiniz, seyahat ettiğiniz şehrin güzelliği insanların size yaptığı beğenilerle ölçülüyor. En güzeli ben olmalıyım, en iyisini ben yapmalıyım arzusu; anlamsız bir gösteriş ve nispet dolu hayatlara sebep oluyor. İnsanlar zengin ve mutlu gözükmek için resimlerde gülücükler dağıtırken, yaşamaya çalıştıkları hayali hayatların içerisinde mutsuzluğa hapsoluyorlar. Seyahat edilen yerler, yenilecek yemekler beğeni alabilen yerlere göre seçiliyor; hatta yeni arkadaşlar ve muhabbetler de.

Yeni nesil sosyal medya içerikleriyle, Instagram keşfet videolarıyla öğreniyor; uyguluyor ve hatta fenomen olma arzusuyla cinsiyet bile değiştiriyor. Öyle içeriklerle karşılaşıyoruz ki toplumun örf ve adetlerinden tamamen uzak. Kolay para kazanma arzusu ve gösterişli yaşam arzusundan dolayı yeni nesil, kariyer planlamasını mesleki birikim olmaksızın sosyal medya üzerinde planlıyor. Sosyal medya fenomenleri bu konuda topluma örnek olmalı; ürettiğimiz içeriklerin insanlara ve topluma faydalı olması oldukça önemli.”