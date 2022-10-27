Seda Kurt davası düştü

Avcılar'da birlikte yaşadığı Seda Kurt'u bıçaklayarak öldüren ve yurtdışına kaçan Ercan Akkaş Gürcistan'da başka bir suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinde öldürülmüştü. Seda Kurt cinayetiyle ilgili dava sanığın ölümüyle birlikte düştü.

Seda Kurt Avcılar'da birlikte yaşadığı sevgilisi Ercan Akkaş tarafından 19 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Sanık Ercan Akkaş cinayeti işledikten sonra yurtdışına kaçmıştı. Gürcistan'da başka bir suçtan tutuklanarak cezaevine giren firari sanık Ercan Akkaş, dövülerek öldürülmüştü. Sanığın cenazesinin İstanbul'a getirilip, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testiyle kimliğinin belirlendiği öğrenildi. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sanığın ölmesi nedeniyle karara bağladı. Mahkeme heyeti davayı düşürdü.

“Denetleyemiyorsanız bunları sokaklara bırakmayın”

Duruşma sonrasında açıklama yapan maktulün annesi Bedia Akar, “Aldığımız bir duyuma göre, cezaevinden çıkan bir kavgada diğer mahkûmlar tarafından dövülerek, öldürülmüş. Yüce Türk adaletine güveniyorum dedim ama ilahi adalet yerini buldu. Kadın katillerini yaşatmayalım. Kızlarımız, kız kardeşlerimiz ölmesin. Bugünkü davada, dosya kapandı, sanık öldüğü için dava düştü. Ama gelip yargılanmasını gerçekten istiyordum. Çok uğraştık, mücadele verdik. Susmayın, ben sesimi basınla duyurabildim, susmayalım, kadınlar, kızlarımız bizim kızlarımız. Anneler ölmesin, çocuklar öksüz kalmasın” dedi.

İddianame

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 4 Kasım 2019'da Seda Kurt'un, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Ercan Akkaş tarafından bıçaklanarak yaralanması sonrasında kaldırıldığı hastanede vefat ettiği belirtildi. Maktul Kurt'un oğlundan alınan beyanında ise gece evde uyduğu sırada bir bağrışma sesi duyduğunu, annesinin odasına girdiğinde sanığın annesine bıçakla vurduğunu, sanığın elinde bıçak olduğu için engel olamadığını ve sonrasında sanığın evden çıkarak gittiğini söyledi.

Sanık Akkaş'ın birlikte yaşadığı maktulle ikametgahında tartışma yaşadığı, tartışmanın büyümesi üzerine sanığın evden temin ettiği bıçakla birçok defa maktule vurarak, ölümüne neden olduğu ve sanığın firari olduğu belirtildi. İddianamede, sanık Ercan Akkaş hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.