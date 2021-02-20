SEDAŞ kar seferberliğine devam ediyor

'Kar seferberliği' ilan eden SEDAŞ ekipleri, enerji sürekliliği için aralıksız 24 saat sahada kalmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz pazar günü başlayan ve hafta boyunca etkisini artıran kar yağışının bugünden itibaren yurdun batısını terk etmesi bekleniyor. Günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayıp, alarm durumuna geçen Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekiplerinin zorlu enerji mücadelesi ise devam ediyor. 58'i yönetim kademesi olmak üzere toplamda 782 kişiden oluşan ekipler gece gündüz sahadan ayrılmadan kar nöbeti tutuyor.

Hava muhalefetine karşı enerji sürekliliğinin sağlanabilmesi için teknolojik imkanlardan yararlanılıyor. Pazartesi günü şiddetli kar ve fırtına nedeniyle trafo arızasının yaşandığı bölgelerde jeneratör çözümü devreye alındı. Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı köylerde aşırı yağış nedeniyle oluşan kesintilerde de bu uygulama etkili bir şekilde kullanıldı.

Kocaeli ve Gebze'de çalışmalara ara verilmedi

Kar, buzlanma ve kuvvetli fırtınaya teslim olan Kocaeli'nde hafta boyu çalışmalar aralıksız devam etti. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı yüksek bölgelerde iletken kopmalarına bağlı arızalar hızlıca onarıldı. Gebze ve Darıca ilçelerinde de toplamda 74 kişilik SEDAŞ ekibi, uzun uğraşlar sonucu arızaları onardı. AFAD ve yerel yönetimin de desteğiyle kentin yüksek noktalarında meydana gelen bölgesel arızalara müdahale edilirken, ekipler il genelinde hızlı müdahale için görev noktalarından ayrılmıyor.

Sakarya'da 388 kişilik ekiple başarılı operasyon

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz ile Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak'ın da yerinden takip ettiği Sakarya'daki saha çalışmalarında hız kesilmedi. Şehrin farklı noktalarındaki arızalar giderilirken, yağış nedeniyle kapanan yolların açılması için yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde yüksek efor sarf edildi. Sakarya'da, 15'i yönetim kademesinden olmak üzere 388 kişilik ekip, kar operasyonuna devam ediyor.

Bolu ve Düzce'de hızlı müdahale

SEDAŞ ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu Bolu ve Düzce'de ise kar yağışı, şiddetli rüzgar ve soğuk havaya rağmen başarılı bir performans sergilendi. Daha sert iklim şartlarının hakim olduğu her iki şehirde de günlerdir süren yağış boyunca minimum arıza meydana gelirken, yüksek kesimlerdeki direk yıkılması ve tel kopması gibi durumlara anında müdahale edilerek uzun süreli kesintilerin önüne geçildi.

Anlık iletişimle doğrudan bilgilendirme yapıldı

Dört kente özel yapılan planlamalar kapsamında, belirlenen çalışanlar ile bölgedeki muhtar eşleştirmeleri yapılarak faaliyet bölgesinde görev alan muhtarlar ile kesintisiz iletişim sağlandı. Gelen bildirimlerin sahaya eş zamanlı olarak aktarılması için 125 kişilik çağrı merkezi ekibi ve acil durumlar için oluşturulan destek ekipleri de tam kapasiteyle çalıştı.