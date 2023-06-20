Sedef Avcı yüzü olduğu markanın ürününü tanıttı

Eczacıbaşı'nın vitamin ve mineral markası Dynavit, marka elçisi oyuncu Sedef Avcı'nın kendi günlük rutinini paylaştığı buluşmada Diamond Collagen serisini tanıttı.

Vitamin ve mineral markası Dynavit, reklam yüzü Sedef Avcı ile düzenlediği buluşmada ‘Aradığın Kolajen' söylemiyle Dynavit Diamond Collagen serisini tanıttı. Influencer Zeynep Özbayrak'ın moderasyonu ile gerçekleşen etkinlikte gündem konusu, günlük yaşamda gıda takviyelerinin yeri ve kolajen oldu.

Konuşmasına Dynavit marka elçisi olma sürecinden bahseden Sedef Avcı, “Hepimizin hayat yolculuğu kendimize özel ve bu yolculukta desteğe ihtiyaç duyabiliyoruz. Ben de reklam filmimizde Eczacıbaşı Dynavit ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinde günlük hayatın koşturmacasında Dynavit ürünleri ile buluşuyorum. Günlük rutinimde sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmeye ve bol su içmeye de çok önem veriyorum. Çünkü ancak bu şekilde bütünsel olarak iyilik haline ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Etkinliğin bir diğer konuşmacısı ünlü make-up artisti Rıfat Yüzüak ise temiz ve sağlıklı bir cildin doğru makyajın en temeli olduğunun altını çizerek, konuklarla ışıltılı bir cilt için dikkat edilmesi gereken makyaj ipuçlarını paylaştı.