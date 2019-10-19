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Sefaköy E-5'te motosiklet kazası: 1 yaralı

Sefaköy E-5 karayolunda bir aracı geçmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli genç bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırılırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.


Kaza, saat 10.30 sularında Sefaköy E-5 karayolunda Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre, seyir halindeki motosikletli genç bir aracı geçmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan genç daha sonra motosikletiyle yola savruldu. Çevredekilerin yardımına koştuğu motosikletli olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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