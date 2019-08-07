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Sefaköy'de atık deposundaki yangın kontrol altına alındı

İstanbul Sefaköy’de bir atık deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altın alındı.

İstanbul Sefaköy'de bir atık deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altın alındı. Yangında depoda bulunan bir hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi.


Sefaköy'de bulunan atık deposunda saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda depoyu sardı, gökyüzünü kara dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yoğun çalışmaların sonucunda yangını kontrol altına aldı.


Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda bulunan bir hafriyat kamyonu ise kullanılamaz hale geldi.

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