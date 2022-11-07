Şefler, Sultangazi'deki fuarda en lezzetli yemeği yapmak için yarıştı

Türkiye Uluslararası Şefler Zirvesi Yemek Yarışması ve Gastronomi Fuarı, Sultangazi'de kapılarını açtı. Yarışmaya katılan usta ve öğrenci şefler, farklı tatlar yaparak hünerlerini sergiledi. Dereceye giren şefler madalyalarını aldı.

Sultangazi Belediyesi tarafından 4'üncüsü organize edilen Türkiye Uluslararası Şefler Zirvesi Yemek Yarışması ve Gastronomi Fuarı, Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanında gerçekleştirildi. Fuarda hem profesyonel şefler, hem amatör şefler kendi kategorilerinde yarışarak mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Şefler, balıktan ana yemek tabağına, makarna tabağından tatlı tabağına kadar farklı kategorilerde lezzetler hazırlayarak sunumlarını yaptı.

“Biz birinciyiz kimseye şans dilemiyoruz”

Fuara katılan lise öğrencisi şef Ceylin Elif Zaza, “Şu an tatlımızı yapıyoruz. Başlangıcımız Fas Kahvaltısıydı. Ana yemek olarak beğendili balık yaptık. Onları hazırlıyoruz. Bunlar bittikten sonra işimiz bitmiş olacak. Biz birinciyiz kimseye şans dilemiyoruz. Çünkü kaybettiler” dedi.

Bir diğer lise öğrencisi şef Eslem Nur Kayra, “Başlangıç, ana yemek ve tatlı yapıyoruz. Başlangıç yemeği olarak somon, avokado ve çıtır ekmek yapıyoruz. Kırmızı pancarlı humus yapıyoruz. Tabağımızın altında kırmızı pancar sosu var. Kabakla cevizli sos yaptık. Kazanacağımıza iddialıyız” şeklinde konuştu.

3 gün açık kalan fuarda gerçekleştirilen yarışmanın finalinde dereceye giren şefler ödüllerini aldı. Ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.