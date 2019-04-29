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ŞEGAFED'te yeni üyelere mazbataları verildi

ŞEGAFED’te yeni görev alanların mazbataları Genel Başkan Caner Dalkalı tarafından verildi.

ŞEGAFED'te yeni görev alanların mazbataları Genel Başkan Caner Dalkalı tarafından verildi.


Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu'na (ŞEGAFED) yeni göreve gelenlere mazbataları Genel Başkan Caner Dalkalı tarafından verildi.


İstanbul'da bir otelde düzenlenen programda İşadamı Mehmet Gür ve Cavit Özyardımcı'ya Yüksek İstişare Kurulu Üyesi mazbatası, işadamı Mehmet Mercan'a ŞEGAFED Başdanışmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi mazbatası, Gazeteci Yazar Emrah Doğru'ya Basın Danışmanı mazbatası, Hattat sanatçısı Levent Karaduman'a Sanat Danışmanı mazbarası ve Sait Bartık'a Başdanışman mazbatası verildi.

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