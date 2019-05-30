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Şehidimizin evi Türk bayraklarıyla donatıldı

İSTANBUL (İHA) – Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı’nda teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerimizden biri olan Piyade Teğmen Raşit Aydın’ın evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

İSTANBUL (İHA) – Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerimizden biri olan Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın evi Türk bayraklarıyla donatıldı.



Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki askerimiz şehit oldu. Şehitlerden Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın Maltepe Zümrütevler'de bulunan baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Aslen Sakarya Yeniköy nüfusuna kayıtlı olan şehit Teğmen Aydın'ın cenazesi bugün Sakarya'da toprağa verilecek.

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