İhlas Haber Ajansı

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Şehidin cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edildi

İstanbul Fatih’te aranan bir şahsı yakalamak için evinin önünde bekleyen polis memuru aranan şahıs tarafından başına atılan bir cisim sonucu ikinci katın merdivenlerden aşağı düştü.

İstanbul Fatih'te aranan bir şahsı yakalamak için evinin önünde bekleyen polis memuru aranan şahıs tarafından başına atılan bir cisim sonucu ikinci katın merdivenlerden aşağı düştü. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Zafer Mat (48) kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.


Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru şehit olmuştu. Şehit olan polis memurunun cenazesi sabah saat 07.00 sıralarında Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Şehit polis memuru için saat 12.00 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. Şehidin cenazesi memleketi Yozgat'ta pazartesi cenaze namazından sonra düzenlenen törenle toprağa verilecek.

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