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Şehir eşkıyasının kimlik isteyen otel görevlisine yumruklarla saldırdığı anlar kamerada

Kadıköy’de bulunan bir pansiyonda kalmak için gece yarısı gelen bir kişi kendisinden kimlik isteyen resepsiyon görevlisine saldırdı.

Kadıköy'de bulunan bir pansiyonda kalmak için gece yarısı gelen bir kişi kendisinden kimlik isteyen resepsiyon görevlisine saldırdı. Şahsa yumruk üstüne yumruk atan şahıs polis tarafından yakalanırken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.



Kadıköy'de gece bir otele gelen şahıs kalmak için oda sordu. Otel görevlisi kendisinin kaydını yapmak için kimlik sorunca olanlar oldu. İlk önce otel görevlisine hakaret eden şahıs ardından yumruklarla görevliyi dövmeye başladı. Aldığı yumruk darbeleri ile otel görevlisi yere yığıldı.


Şehir magandasının saldırı anı anbean kameralara yansıdı. Pansiyonun güvenlik kamerasına dakika dakika yansıyan o anlarda bir kişi pansiyona giriyor ve resepsiyona doğru ilerliyor. Resepsiyon da kendisinden kimlik isteyen görevliye saldıran kişi dakikalarca yumruklar salladı. Oturduğu yerde köşeye sıkışan görevlinin tepkilerine aldırış etmeden yumruklarını sallayan gözü dönmüş şehir eşkıyası sonrasında hiç bir şey olmamış gibi pansiyondan çıkıp kayıplara karıştı. Saldırıya uğrayan resepsiyon görevlisinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan şehir eşkıyası polis tarafından gözaltına alındı.

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