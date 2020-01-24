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Şehir ve Medeniyet Okulu'na yeni atölye

Eyüpsultan Belediyesi bünyesindeki Eyüpsultan Araştırma Merkezi (EYSAM)’ın katkılarıyla düzenlenen, 5 farklı atölyeyle eğitimlerine devam eden Şehir ve Medeniyet Okulu’nda, yeni bir atölye daha açıldı.

Eyüpsultan Belediyesi bünyesindeki Eyüpsultan Araştırma Merkezi (EYSAM)'ın katkılarıyla düzenlenen, 5 farklı atölyeyle eğitimlerine devam eden Şehir ve Medeniyet Okulu'nda, yeni bir atölye daha açıldı.


Eğitimlerin yeni başladığı, şehri, şehirliliği ve şehir kültürünü insan, mekan, şehir ilişkisi bağlamında ele alan Şehir Kültürü Atölyesi'nde dersler, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Köksal Alver yönetiminde veriliyor. Şehir ve kültür meselesini sosyolojik bir perspektifle ele alan Şehir Kültürü Atölyesi'nde bir taraftan teorik tartışmalar yürütülürken, öte yandan şehir kültürüne dair izlerin, medeniyet birikimimizin en önemli noktalarından Eyüpsultan'ın meydan, cadde ve sokaklarında takip edildiği saha çalışmaları gerçekleştiriliyor.


Şehir Kültürü Atölyesi dersleri Cumartesi günleri 13.30-15.30 saatleri arasında Eyüpsultan'da veriliyor. Eyüpsultan'da yaşayan medeniyet mirası ve kültürel hazinelerimizin izinde yeni strateji ve yaklaşımlar geliştirmeyi amaçlayan Şehir ve Medeniyet Okulu'nda, Şehir Yönetimi Atölyesi, Kentsel Tasarım Atölyesi, Şehir Estetiği Atölyesi, Şehir Kültürü Atölyesi ve İslam Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi olmak üzere beş farklı atölyede eğitimler devam ediyor.

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