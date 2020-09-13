Şehirlerarası yolculuklarda pandemi tedbirlerine uyuluyor

Reşadiye'den İstanbul'a giden bir otobüste de ateşleri ölçüldükten sonra otobüse alınan vatandaşlar, sosyal mesafeye uygun ayarlanan koltuklarda, maskeli bir şekilde seyahat ediyor.

Pandemi nedeniyle şehirlerarası yolculuklarda otobüs firmaları, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmeye devam ediyor. Reşadiye'den İstanbul'a giden bir otobüste de bu kurallara özen gösteriliyor. HES (Hayat Eve Sığar) uygulamasından aldıkları şifreyle biletlerini satın alan yolcular, bagajları yerleştirildikten sonra, sosyal mesafe kuralına uyarak ve maskelerini takarak otobüse alınıyor. Otobüse binmeden önce yolcuların ateşleri ölçülüyor ve el dezenfektanı veriliyor. Sosyal mesafeye göre ayarlanan koltuklara oturan yolcular, maskeleriyle seyahat ediyor.

Yolculardan İbrahim Yavuz, “Reşadiye'den İstanbul'a yolculuğumuz var. Pandemiden dolayı maskelerimizi kullanıyoruz, yolda molalarımız var. İnşallah bu hastalıklar geçecek, eski sisteme döneceğiz. Herkese sağlık ve başarılar diliyorum” dedi.

“Yolcularımızın sağlıklı ve güvenli seyahat etmesini sağlamalıyız”

Otobüs şoförü Serkan Yüncü, “Reşadiye'den çıktık hareket ettik, şu an Tosya'dayız. İlk molamızı verdik. Ben güvenli bir sürüş için yeterli mola süremi doldurdum şu anda benden sonra Cevat Şahin arkadaşımız devam edecek. Pandemi döneminde yolcularımızın daha güvenli, daha sağlıklı bir seyahat edebilmesi için taşıma firmalarının özellikle bu konuda aldığı tedbirler var. Bu tedbirlerden en önemlisi, sosyal mesafe ve maske kuralı. Yolcumuz otobüsün hareket saatinde otobüsün önünde hazır bulunup otobüse binmeden önce buradan el dezenfektenı alıp ellerini dezenfekte ettikten sonra maskesini takıp koltuğuna belirlenen koltuğuna oturuyor. Araç içerisinde kabin görevlisinin sürekli ikazları oluyor. Bu ikazlar kesinlikle yolcularımızın sağlığı açısından önemli. Biz yolcularımızın sağlıklı ve güvenli seyahat etmesini sağlamak zorundayız” diye konuştu.

“Araçlarımızı günlük dezenfekte ediyoruz”

Cevat Şahin isimli şoför ise, “Pandemi sürecinde yolcularımızın sağlığı ve kendi sağlığımız açısından her şekilde kurallara uymaya çalışıyoruz. Günlük araçlarımızı ilaçlatıyoruz. İstanbul'da olsun Reşadiye'de olsun, maskelerimizi takıyoruz, sosyal mesafeyi koruyoruz” dedi.

Şükrü Çağman isimli bir yolcu, otobüste yolculuk sırasında tüm kurallara uyulduğunu söyledi. Yolculardan Mehmet Dünya ise, “Reşadiye Hebüllü köyünden İstanbul'a yolculuk başladı hayırlısıyla. Çok güzel otobüs. Sosyal mesafe kurallarına uyuluyor, maskeler takılıyor. Kendi ailesi olan aynı yerde oturuyor, ailesi olmayan tekli koltuklarda. Yan boş oluyor. Hijyen kuralları da gayet güzel” dedi.