Şehirlerin gelecekte karşılaşacağı sorunlar konuşuldu

Bağcılar Belediyesinin ortak olarak yer aldığı Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Belediye Başkanları Sözleşmesi projesi çerçevesinde düzenlenen çalıştayda, “Uyum, Planlama ve Uygulama Aşamaları ile Ulaşım, Atık ve Su” konuları konuşuldu. Katılımcı 8 ülkenin temsilcileri gelecekte şehirlerin karşılaşacağı sorunlara yönelik strateji ve önerilerini paylaştı.

Avrupa Birliği (AB) ve Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortaklaşa finanse edilen “Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye'de Belediye Başkanları Sözleşmesi (EU4 Energy Transition Convenant of Mayors in the Western Balkans and Turkey) Projesi çerçevesinde çalıştay düzenlendi. Gerçekleştirilen programa Türkiye, Londra, Viyana, Slovenya, Litvanya, Hollanda, İtalya ve Almanya'dan temsilciler katıldı. Projenin ortakları arasında bulunan Bağcılar Belediyesi'nden de temsilciler çalıştayda yerini aldı.

Farklı metropollerden örnekler verildi

“Uyum, Planlama ve Uygulama Aşamaları ile Ulaşım, Atık ve Su” konulu çalıştayda 8 ülkenin uzman isimleri, gelecekte şehirlerin karşılaşacağı sorunlara yönelik dünyadaki farklı metropollerden örnekler vererek strateji ve önerilerini paylaştı. İstanbul gibi mega şehirlerin beklenen iklim değişikliği etkilerine nasıl adapte olabileceğinin tartışıldığı programda ‘İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'nın özeti de kamuoyu ile paylaşıldı.

Bölgedeki şehirlerin enerji ve iklim taahhütlerini yerine getirmelerini destekleyerek, bu küresel ittifakta Bağcılar Belediyesi'nden proje temsilcileri de detaylı sunumlar yaptı.