Şehit annelerine "Anneler Günü" sürprizi

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutlayıp, çiçek verdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle şehitliğe gidemeyen anneler unutulmadı. Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri, 51 şehit annesini evlerinde ziyaret ederek çiçek verip Anneler Günü'nü kutladı.

Ziyaret dolayısıyla duygulanan şehit anneleri, böyle günlerde unutulmadıkları için Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve ekiplere teşekkürlerini iletti. Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz Cuma günü de ilçedeki tüm sağlık çalışanı anneleri ziyaret ederek çiçek takdim etmiş ve Anneler Günü'nü kutlamıştı.