İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit askerler için tören düzenlendi

Sancaktepe’de düşen helikopterde şehit olan askerler son yolculuğuna uğurlanıyor.

Sancaktepe'de düşen helikopterde şehit olan askerler son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehitler için Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi.


Sancaktepe'de helikopter kazasında şehit olan Kara pilot Albay Göksenin Şaylan, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, Astsubay Eğitim Çavuşu Emre Vahit Bekle ve Uzman Çavuş Şahin Aslan için Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi. Törene askeri yetkililer ve şehit aileleri katıldı. Törenin ardından şehitler cenazeleri, memleketlerine uğurlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.