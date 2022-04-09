Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin'in ailesine acı haber verildi

Adana'nın Kozan'da meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Astsubay Çavuş Burak Şahin'in İstanbul'daki baba evine acı haber ulaştı. Şehidin naaşının memleketi Malatya'ya defnedileceği öğrenildi.

Adana'nın Kozan'da meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Astsubay Çavuş Burak Şahin'in İstanbul'daki baba evine şehadet haberi ulaştı. Haberi alan şehidin yakınları ise Bahçelievler, Zafer Mahallesi Kaptan Sokak'ta bulunan baba evine geldi. Şehit Şahin'in baba evine ve sokağa Türk bayrağı asılırken, şehidin ailesine çok sayıda akraba, seveni ve mahalleli baş sağlığı diledi. Şehit Şahin'in naaşı, memleketi Malatya'ya defnedileceği öğrenildi.