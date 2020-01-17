Şehit Astsubay Esma Çevik'in adı parkta yaşayacak

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında şehit düşen Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) Komutanı Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in isminin verildiği park Bayrampaşa'da düzenlenen tören ile açıldı.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından Altıntepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka Şırnak'ın İdil kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in ismi verildi. Park düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Törene Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, şehit Astsubay Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın, silah arkadaşları ve birçok vatandaş katıldı.

“Onun hatırası burada”

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “40'ı olması münasebetiyle hem camide Kuran-ı Kerim tilaveti verdik. Şehidimiz burada eğitim aldı. Bu parkımız yeni bir parktı; şehidimizin ismini bu vesileyle aziz hatırasını ebediyete kadar devam ettirmek üzere parkımıza verdik. Böylece burada şehidimizin adını ebedileştirdik. Hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah Rabbim onu Peygamberlerle komşu eder. Şehitler ölmezler. Onun hatırası burada” dedi.

“Şehitlerimiz aramızdan ayrılıyor ama sonsuza dek hep bizimle yaşayacaklar”

Şehitlerin isimlerinin sonsuza dek yaşanması konusunda önemli bir adım atıldığını belirten İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, “Şehitlerimiz belki aramızdan ayrılıyor ama sonsuza dek hep bizimle beraber yaşayacaklar. Sonsuza dek yaşanması konusunda kaymakamımız ve belediyemiz çok önemli bir adım attılar. Bu parka şehidimizin adını verdiler. Bundan dolayı şahsım ve teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin diliyorum” diye konuştu.