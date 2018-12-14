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Şehit ateşi Bahçelievler'e düştü

Suriye’nin Afrin Tel Rıfat bölgesinde PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Üsteğmen Muhammed Ali Kalo’nun babaevinin olduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı.

Suriye'nin Afrin Tel Rıfat bölgesinde PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun babaevinin olduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Baba Ebubekir Kalo taziyeleri kabul etti.


Dün akşam saatlerinde Afrin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateş sonucu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo şehit düşmüştü. Şehidin İstanbul Bahçelievler'deki babaevinin önünde bugün taziye çadırı kuruldu. Şehit Kalo'nun 2 yıllık evli olduğu ve eşinin 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki genç üsteğmen için yarın cenaze namazı kılınacağı öğrenilirken, baba Ebubekir Kalo taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul etti.

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