Şehit emanetleri 59'ncu kez sergileniyor

Şehitlerin üniforma ve malzemelerinin yer aldığı “59'ncu Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi” Sultangazi'de ziyaretçilere kapılarını açtı.

Şehitlerin üniforma ve malzemelerinin yer aldığı “59'ncu Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi” ziyaretçilere kapılarını açtı. 8'nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, İzmir Adliyesi'nde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve daha nice şehitlerin ailelerinden alınan kişisel eşyalarının yer aldığı sergi Sultangazi Nikah ve Düğün Sarayı'nda açıldı. Program İstiklal Marşı'nın ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Sergiye, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un yanı sıra protokol ile birçok şehit aileleri ve gazi katıldı. Ayrıca sergiyi merak eden vatandaşlar 7 Şubat'a kadar ziyaret edebilecek.

“Şehitlerimizin önemini gelecek nesillere aktarmak amacımızdır”

Sergi açılışında konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Şehadete ermiş olan şehitlerimiz, polislerimiz, askerlerimiz, 15 Temmuz'un sivil şehitleri bizlerin üzerine düşen onları unutturmamaktır. Vatan ve millet uğruna canını feda eden kardeşlerimizi her defasında anarak onlara olan vazifemizi hakkıyla yerine getirmek en önemli sorumluluklarımızdan birisidir. Şehitlerimizin önemini gelecek nesillere aktarmak amacımızdır. Bu çerçevede ben vatan uğruna millet uğruna şehit olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Cennette olduklarına inanıyoruz. Ailelerine baş sağlığı diliyorum” dedi.

“Vatanımız için biz de bu yaşta savaşmaya hazırız”

Sergiyi gezmeye gelen Kıbrıs Gazisi Hüseyin Onuk, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır. Bizde vatanın her karış toprağı için canlarını feda eden şehitleri rahmet ve sevgiyle anıyoruz. Keşke topraklarımız içerisinde hiç terör olmasaydı. İnsanlar huzur ve barış içerisinde yaşasaydı. Vatanımız için biz de bu yaşta savaşmaya hazırız” diye konuştu.

“Gezerken birkaç tanesine özellikle dokundum”

Sergide çok duygulandığını ifade eden Sibel Özağaçman, “Herkes gibi çok duygulandım. Böyle bir hazırlık yapıp bu sergiyi organize etmelerine çok mutlu oldum. Çok duygulandım. Tüm şehitlere baş sağlığı diliyor ailelerine sabır diliyorum. Duygu yüklü bir gün oldu. Gezerken birkaç tanesine özellikle dokundum. Sesim titredi” şeklinde konuştu.